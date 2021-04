L’opération, qui débute demain pour deux jours, a été lancée par le magasin Biocoop, en soutien à l’épicerie solidaire « Au panier partagé ». Celle-ci va récupérer les dons des clients pour les revendre à des prix modiques à ses bénéficiaires qui en ont besoin. L’action s’inscrivant dans une démarche d’aide aux plus démunies et de lutte contre la précarité menstruelle. On écoute Stéphanie Bozzonetti, coordinatrice de l’épicerie solidaire :

Ce que nous confirme Anne Naffrichoux, co-gérante du magasin Biocoop Surgères :

Tous types de produits sont acceptés : serviettes hygiéniques, tampons, culottes menstruelles, réutilisables ou non. La collecte a lieu demain et samedi au magasin Biocoop, rue Théodore Fournat, de 10h à 18h30.