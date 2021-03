Le président de la Nouvelle-Aquitaine a entamé hier matin un déplacement de deux jours dans notre département. Il s’est rendu à Brouage pour la signature du Programme d’actions de prévention des inondations, le PAPI du marais de Brouage. Florent Lasvaux est chargé de projet prévention des inondations à EPTB Charente. Il nous en présente les objectifs :

Alain Rousset s’est ensuite rendu à Bourcefranc-le-Chapus où il a visité le nouveau hall technologique aquacole du Lycée de la mer et du littoral. Le Conseil régional a décidé de la construction d’un nouveau bâtiment aquacole pour un montant de 1,8 million d’euros. C’est Vincent Gayet, enseignant en aquaculture, qui nous en fait la présentation :

L’après-midi de ce jeudi était consacrée au syndicat mixte de valorisation des déchets Cyclad qui est labellisé territoire pilote « Sans déchet » de Néo Terra, le programme régional d’accélération vers la transition énergétique et écologique. Alain Rousset a tout d’abord visité le chantier de l’Atelier CyclaB, futur tiers-lieu dédié à l’économie circulaire et au zéro déchet. Ouverture prévue en septembre après un peu plus d’un an de travaux. On écoute Jean Gorioux, président de Cyclad :

Coût total de l’investissement de ce bâtiment de 1500m² : 1,6 million d’euros. Alain Rousset a terminé son déplacement surgérien par la visite de la nouvelle Cyclab’box qui est une zone de réemploi de la déchetterie, avant de filer vers Saint-Jean-d’Angély pour un échange avec une quinzaine de chefs d’entreprises du territoire. Il termine son déplacement aujourd’hui avec la visite du module thermal de Saint-Jean, du chantier du pôle de soins de suite et de réadaptation de l’hôpital et de la biscuiterie bio Jean et lisette.