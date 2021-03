Dans notre département, plus de 2000 entreprises du secteur peuvent bénéficier du plan de relance tourisme. C’est le cas de l’hôtel Le Nautile à Saint-Trojan-les-Bains qui a reçu la visite ce mardi du préfet, afin d’illustrer le déploiement de 50 millions d’euros pour soutenir les projets de tourisme durable, grâce à un fonds d’aide spécifique. Celui-ci s’inscrit donc dans le plan France Relance de l’Etat, comme nous l’explique Nicolas Basselier, préfet de la Charente-Maritime :

La gestion de ce fonds a été confiée à l’ADEME pour aider les professionnels qui ont souffert et souffrent encore de la crise sanitaire, et les accompagner vers un tourisme plus durable et plus respectueux de l’environnement, comme le souligne Lionel Poitevin, directeur régional Nouvelle-Aquitaine de l’ADEME :

Et la Charente-Maritime fait partie des territoires prioritaires de l’ADEME. Lionel Poitevin :

L’enjeu est important pour l’activité touristique en Charente-Maritime, première économie du département qui pèse 1,8 milliards d’euros et génère 20 000 emplois et 33 millions de nuitées.