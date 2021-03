Un accident de la route a fait deux blessés dont un grave hier soir à La Vergne, près de Saint-Jean-d’Angély. Vers 18h30, un véhicule utilitaire et un deux-roues sont entrés en collision frontale sur la D939, au lieu-dit La Touche. Grièvement blessé, le pilote du deux-roues, un adolescent de 15 ans, a été pris en charge par les pompiers et transféré en hélicoptère vers le CHU de Poitiers. Son pronostic vital était engagé. Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes de l’accident.

Et puis même scenario une demi-heure plus tôt, à Landrais, près de Surgères. Un deux-roues et une fourgonnette se sont percutés. C’était sur la D112 qui traverse la commune. Le pilote du deux-roues a été grièvement blessé. Il a été transporté au CHU de Bordeaux. Le conducteur du véhicule utilitaire s’en est sorti indemne. La circulation a été perturbée.