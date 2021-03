Dès la semaine prochaine, il va remplacer les deux centres existants. Ce vaccinodrome de plus grande capacité sera installé à l’espace Cordouan. C’est la Communauté d’agglomération Royan Atlantique qui est en charge de sa mise en place. Plus important, il permettra de vacciner plus de monde et d’amplifier la campagne de vaccination sur le territoire. On écoute Vincent Barraud, président de la CARA :

https://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2021/03/vaccinodrome-royan-1.mp3 Ce centre de vaccination réunira des professionnels de santé, des étudiants, du personnel administratif et un coordonnateur pour assurer le lien avec la CARA. Au total, ce sont 25 personnes qui vont gérer ce site, comme nous l’explique Vincent Barraud :

https://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2021/03/vaccinordrome-royan-2.mp3