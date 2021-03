« Les Gabirottes de Mam’Adiza ». C’est le nom du projet porté par Adiza Mousset à Saint-Martin-du-Gua, près de Marennes-Hiers-Brouage, au cœur du bassin de La Seudre. A 49 ans, cette agricultrice originaire du Bénin, qui vit en France depuis 30 ans et travaille à la ferme familiale de son époux, souhaite faire découvrir la culture de son pays et ses produits à travers des recettes traditionnelles de fromage au lait de vache que lui a transmises sa grand-mère. On écoute Adiza Mousset :

Pour ce faire, Adiza a besoin d’un laboratoire de fabrication aux normes dont la construction s’élève à 78 000 euros. Pour financer en partie son projet, elle vient de lancer une cagnotte sur la plateforme Ululle qui lui a permis de collecter 12 000 euros en quinze jours. Adiza espère une mise en route cet été en août, car ce projet lui tient vraiment à cœur :

Adiza se dit fière de pourvoir contribuer à l’économie de son pays qui l’a accueillie. Une revanche sur la vie pour cette autodidacte qui n’a jamais eu accès à l’école, et qui a appris à lire et à écrire avec ses enfants. Pour en savoir plus sur son projet et ses produits, rendez-vous sur mamadiza.fr.