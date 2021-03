La colère de Solidarité migrants La Rochelle. Il y a quelques jours, deux jeunes Guinéens arrivés en Charente-Maritime ont dû se soumettre à des examens médicaux humiliants pour prouver leur minorité, afin d’être pris en charge par les services du Département de la Charente-Maritime qui en a l’obligation. Ils ont été contraints à se dénuder entièrement, avec contrôle dentaire et palpation des organes génitaux avec prise de photos. Des conditions intolérables pour l’association qui dénonce des méthodes abusives, inutiles, non fiables et dégradantes. On écoute Christian Joubert de Solidarité migrants La Rochelle :

J'ajoute qu'un courrier doit être prochainement adressé aux élus du Conseil départemental pour les interpeller sur le sujet.