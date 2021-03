La campagne de vaccination se poursuit en Charente-Maritime. Elle va même s’amplifier au mois d’avril avec un doublement des livraisons en Pfizer et Moderna. Et ce malgré la suspension du vaccin AstraZeneca qui ne devrait pas avoir d’incidence sur la vaccination dans le département, comme l’explique Eric Morival, directeur départemental de l’Agence régionale de santé :

https://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2021/03/vaccination-1.mp3 A ce jour, 10% de la population est vaccinée en Charente-Maritime, et 35% des plus de 75 ans. Malgré cela, l’épidémie progresse et repart même à la hausse dans notre département cette semaine, après un léger recul. Eric Morival :

https://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2021/03/vaccination-2.mp3