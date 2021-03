Les dates ont été communiquées hier. Après l’annulation de l’édition 2020 pour cause de covid, l’évènement est de retour et sera même prolongé d’une journée supplémentaire dédiée à la création. L’occasion de voir et d’approcher encore plus de stars de la télé. Le président du festival Stéphane Strano se dit particulièrement fier de ce retour à La Rochelle. Tout sera fait pour accueillir les professionnels dans les meilleures conditions possibles et faire face aux contraintes sanitaires d’accès aux salles de projection.