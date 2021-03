Six postes temporaires pour des jeunes âgés de 16 à 18 ans, qui se verront confier des missions d’entretien pour une période de quatre semaines. Trois jeunes en juillet et trois en août. Ils intègreront le service des espaces verts et de la propreté urbaine. Ils auront pour tâches principales de vider les poubelles, ramasser les papiers et désherber. Les bulletins de candidature sont à télécharger sur le site de la Ville et à renvoyer à la mairie au plus tard le 4 juin.