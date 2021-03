La venue aujourd’hui en Charente-Maritime de Nadia Hai. La ministre en charge de la Ville se rendra à La Rochelle à la rencontre des opérateurs et acteurs de la Cité de l’emploi, dans le quartier de Villeneuve-les-Salines. Elle échangera avec les professionnels et bénéficiaires sur les leviers pour l’insertion et le retour à l’emploi prévus par la politique de la ville. La Comité interministériel des Villes a annoncé fin janvier le déploiement de 60 nouvelles Cités de l’emploi cette année. Nadia Hai se rendra ensuite chez un chauffagiste de Périgny pour la signature d’un emploi franc avec un jeune salarié, et enfin sur un chantier d’insertion.