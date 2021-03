Scène ouverte avec le chanteur Kanawa de La Chaize-Le-Vicomte (85).

“Mes premiers pas dans la musique ont débuté avec l’éveil musical puis le solfège et le saxophone en école de musique durant 9 ans. C’est vers l’âge de 18 ans que j’ai commencé à écrire mes premiers textes et premières chansons, tout en apprenant la guitare en autodidacte. L’écriture est toujours venue s’immiscer dans ma vie, généralement pour extérioriser des émotions, des sentiments d’injustices, pour libérer ce qui dormait en moi, mais sans en être vraiment conscient. Mon départ de ma Touraine natale à 21 ans pour la Bretagne m’a permis de fréquenter en tant que guitariste rythmique plusieurs groupes dans divers styles tournant autour du reggae : reggae-dub, reggae-roots, nu-roots, reggae festif. En parallèle, je composais beaucoup de morceaux chez moi, avec mes pédales de loop et d’effets. Un nouveau déménagement en Vendée en 2015, m’a contraint à évoluer tout seul. Début 2018 j’ai décidé de me remettre sérieusement à l’écriture et de faire un album solo. Quelques mois plus tard, par hasard, j’ai découvert le slam de poésie à La Rochelle (17) par le biais de l’association « Slam & Merveilles LR », ce qui m’a aidé à trouver mon style vocal. J’ai participé à de nombreux ateliers d’écriture Slam (2018-2019) avec différent(e)s animateurs (-trices) ainsi que plusieurs scènes à la Rochelle (17) et ponctuellement à Bordeaux (33) et à Niort (79). J’ai eu également l’occasion de faire parti du jury d’une épreuve de la “Coupe de la Ligue de Slam de France” à Tours (37) en juin 2019. L’opportunité s’est présentée – via Slam&Merveilles LR – de me former à l’animation d’ateliers d’écriture avec la Ligue de Slam de France fin 2019.

Malgré les difficultés liées à la crise sanitaire, j’ai décidé de faire ce que j’aime et donc de créer mon entreprise d’animateur d’ateliers d’écriture ainsi que sortir mon premier album “Africa t’attend” et continuer la préparation de mes concerts

https://www.kanawa-officiel.fr/

https://www.facebook.com/Kanawa