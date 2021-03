A Royan, la police municipale se dote d’une brigade de l’environnement. Appelée aussi « brigade verte », elle sera chargée de surveiller le domaine public communal, de prévenir les atteintes à l’environnement et de réprimer si nécessaire. Une présentation en a été faite hier après-midi à la mairie.

Composée de deux éléments au sein de la police municipale, renforcés par un agent technique, cette nouvelle unité patrouillera plusieurs demi-journées par semaine. Elle sera équipée d’un véhicule spécifique, de combinaisons et de matériel de constatation comme des appareils photos et des sonomètres. Son domaine d’intervention concernera notamment les dépôts sauvages de déchets, les véhicules épaves, le camping sauvage, les divagations d’animaux errants, les échappements bruyants, les nuisances sonores ou lumineuses, les tags et autres pollutions diverses. Il s’agira de prévenir leur commission, de permettre la constatation et la détermination de la preuve, afin de faire cesser ces nuisances et d’identifier les contrevenants, et le cas échéant de les poursuivre pénalement. Cette démarche s’inscrit dans une logique de « pollueur/payeur ». A cet effet, le dispositif de « transaction municipale » proposé par le maire au contrevenant pourra être mis en œuvre, après homologation par le procureur de la république. Un dispositif visant à exécuter au profit de la commune un travail non rémunéré pendant une durée maximale de 30 heures, en lieu et place du paiement d’une amende pouvant aller jusqu’à 15 000 euros.