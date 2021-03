Neuf enfants hospitalisés après une fuite de gaz hier après-midi à Royan. L’incident s’est produit vers 13h30 sur la voie publique, près de l’école et du collège privés Sainte-Marie. Les 550 élèves et la trentaine d’enseignants ont été évacués, mais neuf d’entre eux ont été pris de malaises suite à un état de stress intense. Ils ont été conduits aux centres hospitaliers de Royan et Saintes. La fuite, due à des travaux près d’une conduite de gaz qui a été perforée, a été colmatée.