Vaste coup de filet dans le milieu de la drogue à Saintes la semaine dernière. Plusieurs trafiquants de stupéfiants ont été interpellés mardi 2 mars, dans le cadre d’une information judiciaire délivrée par la juge d’instruction du tribunal de Saintes. Les principaux responsables du réseau ont été appréhendés au petit matin par un important dispositif policier, avec l’aide du RAID. Les perquisitions à domicile qui ont suivi ont permis la saisie de cocaïne, d’héroïne et de cannabis, mais aussi de plusieurs armes à feu et d’argent en numéraire. Une partie des suspects ont été placés en garde à vue. Un seul mis en cause a été présenté devant la juge. Mais ce dernier a réussi à s’évader au cours de son audition. Il est depuis activement recherché.