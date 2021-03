Un mouvement jeune né il y a trois mois à Saint-Hilaire-la-Palud, dans le sud Deux-Sèvres, mais qui rayonne déjà sur le territoire de l’ex-Poitou-Charentes, avec des points d’ancrage parmi les communautés étudiantes de Poitiers et La Rochelle. Ses ambitions : donner un coup de jeune à la politique et permettre à chacun d’exprimer ses opinions, tout en prenant conscience des objectifs écologiques et sociaux majeurs de demain. A sa tête, Romain Guillot. Une jeune de 16 ans, engagé pour faire avancer ses idées. Il nous parle de son association :

Romain Guillot qui nous parle d’une prise de conscience collective qui a permis de faire naître son association :

Ecoavenir compte à ce jour 120 membres et une quinzaine d’actifs. Le mouvement ne demande aujourd’hui qu’à prendre de l’ampleur. Pour le rejoindre, rendez-vous sur le site mouvementecoavenir.wixsite.com et sur les réseaux sociaux.