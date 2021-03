L’inauguration hier après-midi à Tonnay-Charente de la Maison de la confiance et de la protection des familles. Une nouvelle structure de la gendarmerie chargée de la prévention, du suivi et de l’accompagnement des victimes de violences conjugales et intrafamiliales en Charente-Maritime. Cette unité, qui est composée de cinq militaires spécialisés, vient en complément des Intervenants sociaux en gendarmerie et des cinq CLAP ouvertes dernièrement dans le département, à savoir les Cellule de lutte contre les atteintes aux personnes. Son positionnement a été déterminé par sa centralité dans le département.