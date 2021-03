Des partis de gauche demandent l’arrêt immédiat du système de tri mécano-biologique au centre multi-filières de valorisation des déchets d’Echillais. Après la découverte il y a un peu plus d’une semaine par un lanceur d’alerte d’un tas de compost non-conforme bourré de plastique, de métal et de verre prêt à être épandu dans un champ, Europe écologie Les Verts, le Parti socialiste et Génération S s’alarment de la situation et dénoncent de graves dysfonctionnements aux conséquences terribles pour l’environnement et la santé. Ils demandent que tout cela cesse. On écoute Christophe Escuriol, co-référent de Génération S à Rochefort :

https://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2021/03/tmb-echillais.mp3 Une enquête interne a été ouverte pour expliquer ces dysfonctionnements et faire toute la lumière sur cette affaire. Une plainte a été déposée par un collectif d’opposants contre le Syndicat intercommunautaire du littoral qui gère l’incinérateur et le TMB.