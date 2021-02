Comme au niveau national, le nombre de dossiers déposés l’an dernier est en recul de 24%, selon les chiffres communiqués hier, à l’issue d’une réunion de la Commission de surendettement des particuliers. Les deux confinements et les différentes mesures de restriction liées à la crise sanitaire ne sont pas étrangers à cette baisse, et ont sans doute constitué un frein à la consommation.

Avec près de 109 dossiers déposés en France l’an dernier, 2020 est caractérisée par une chute des situations de surendettement de -24 % par rapport à 2019. Et la Charente-Maritime suit cette tendance, en affichant un repli de 24,4 % du nombre de dossiers déposés, soit un total de 1 223 dépôts. L’endettement global des personnes considérées comme surendettées se monte, aujourd’hui dans le département, à 53 millions d’euros. Près de la moitié des dossiers orientés ne dégage aucune capacité de remboursement et ne possède aucun patrimoine. De fait, plus de 4 dossiers sur 10 sont orientés vers une procédure de rétablissement personnel, permettant un effacement total des dettes. À contrario, 53,4 % des dossiers, présentant une solvabilité totale ou partielle, ont été orientés vers un réaménagement des dettes. En 2020, dans plus de 3 dossiers sur 4, des solutions pérennes réglant la situation de surendettement ont été trouvées.

Avec 221 dossiers pour 100 000 habitants, la Charente-Maritime demeure un des départements de la Région recensant le plus de situations de surendettement. Parmi les profils, 54% des personnes concernées sont séparées, célibataires ou veuves. 60 % n’ont personne à charge. Et 28,6 % des débiteurs et codébiteurs sont au chômage. Les femmes se retrouvent plus exposées au risque de surendettement (54,6%), et les personnes de 35 à 54 ans représentent près de la moitié des dossiers.

Au regard des revenus, plus de six ménages sur dix disposent de ressources inférieures à 1 179 € par mois en Charente-Maritime. Le seuil de pauvreté étant fixé à 1063 € par mois.

A noter que, depuis décembre dernier, il est possible de déposer un dossier de surendettement en ligne sur le site https://accueil.banque-france.fr