Les tontes de pelouse valorisées localement à Surgères. Grâce à l’unité de méthanisation Aunis biogaz, qui transforme le fumier et les déchets verts en gaz de ville, il est désormais possible de contribuer à son échelle à la production d’une énergie verte. Depuis hier, les déchetteries de Surgères et Marans disposent chacune d’une benne dédiée aux tontes fraîches de la semaine. A déposer surtout sans branchages et sans cailloux. Une 3e sera installée à la déchetterie du Thou à compter du 1er mars.