La mobilisation contre le projet de parc éolien à Saint-Pierre-la-Noue s’organise sur l’Aunis. A l’initiative du maire de la commune voisine de La Devise, une réunion d’information est prévue samedi prochain à 9h30 à la salle des fêtes de Vandré, et devrait aboutir à la création d’une nouvelle association d’opposants. L’objectif étant de faire capoter le projet vieux de six ans qui prévoit l’aménagement de huit éoliennes, en bordure des communes de Surgères et La Devise. On écoute Pascal Tardy, le maire de La Devise :

http://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2020/10/eolien-devise-1.mp3 Une première mobilisation a eu lieu le 26 septembre. Des élus et des habitants de La Devise ont entamé une marche silencieuse pour se faire entendre devant la mairie de Saint-Pierre-la-Noue. De nouvelles actions vont suivre assure Pascal Tardy :

http://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2020/10/eolien-devise-2.mp3 Pascal Tardy qui réclame parallèlement l’élaboration d’un schéma de développement éolien à l’échelon communautaire.