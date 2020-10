Mickaël Vallet a fait son entrée au Sénat hier après-midi. Le maire de Marennes-Hiers-Brouage, qui a assisté à la réélection de Gérard Larcher à la tête de l’assemblée, siège pour la première fois au Palais du Luxembourg à Paris. Il a été élu dimanche dernier sénateur de la Charente-Maritime. Une excellence nouvelle pour les 500 grands électeurs qui ont voté pour lui. Mais aussi pour plusieurs partis de gauche du département, à l’instar du Mouvement républicain et citoyen. On écoute son secrétaire départemental Serge Maupouet :

http://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2020/10/vallet-senat-mrc.mp3 Mickaël Vallet devrait présider ce soir une séance du conseil municipal de Marennes-Hiers-Brouage. Mais il a désormais moins de 30 jours pour trouver son remplaçant. Le nouveau sénateur devra également quitter la présidence de la Communauté de communes du Bassin de Marennes. Mercredi soir, le conseil communautaire s’est tenu sans lui. C’est Patrice Brouhard, le maire du Gua et son très probable successeur, qui a présidé l’assemblée.