Le conseil municipal vient de rendre un avis défavorable au projet en cours sur la commune voisine de Breuil-la-Réorte. Alors que des machines tournent depuis quelques années à Marsais, de nouvelles implantations sont également envisagées à Saint-Pierre-la-Noue, Puyravault, Vouhé ou encore Saint-Georges-du-bois. Trop, c’est trop pour la maire de Surgères Catherine Desprez qui réclame une répartition homogène des projets, alors que tout semble se concentrer sur les territoires d’Aunis Sud, Aunis Atlantique et des Vals de Saintonge. On l’écoute :

Catherine Desprez qui promet d'engager des actions pour interpeller l'opinion publique et le préfet de la Charente-Maritime auquel revient le droit de valider ou non les projets éoliens dans le département.