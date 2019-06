Alors que la maire sortante divers droite Catherine Desprez devrait annoncer sa candidature à sa propre succession à la rentrée, le chef de file de l’opposition et référent départemental de La république en marche entre en campagne. Avec des engagements forts pour redynamiser le centre-ville, créer de l’emploi, une piscine couverte et une salle de spectacle, et renforcer la lutte contre la délinquance. Malgré son appartenance à la majorité présidentielle, c’est une liste sans étiquette qu’il proposera aux électeurs.