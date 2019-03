Le vote ce matin d’un moratoire sur deux ans contre l’implantation de nouvelles éoliennes en Charente-Maritime. Le Conseil départemental doit se prononcer sur la question, alors que le territoire est concerné par la construction de plus de 400 éoliennes, notamment sur l’Aunis et en Vals de Saintonge. Le président du Département Dominique Bussereau est farouchement opposé à la multiplication des parcs éoliens industriels, notamment dans l’estuaire de la Gironde. Il devrait obtenir la majorité. De quoi satisfaire l’un des plus fervents opposants du département Michel Broncard, mais pas totalement. Ecoutez :

Michel Broncard qui, rappelons-le, est président de Vent de contraste en Pays d’Aunis et en Vals de Saintonge, vice-président de la Fédération environnement durable, et membre du collectif Stop éolien 17.