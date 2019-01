Emmanuelle Wargon attendue demain à La Rochelle. La secrétaire d’Etat auprès du Ministre de la transition écologique est l’invitée de la 29e Université de l’Engagement, organisée par l’Institut de l’Engagement présidé par Martin Hirsch. Celle qui est aussi en charge du Grand débat national, avec Sébastien Lecornu, doit conclure les débats qui auront pour thème la citoyenneté et la démocratie, et auxquels vont participer 150 jeunes lauréats âgés de 16 à 30 ans, qui ont été sélectionnés pour leur engagement dans une mission de service civique, de bénévolat ou de volontariat. De quoi offrir une tribune d’exception et une audience nationale à ces jeunes plein d’avenir. Claire de Mazancourt est la directrice générale de l’Institut de l’Engagement. Elle souligne l’importance de cette démarche :

Soirée d’ouverture ce vendredi à la Résidence-club La Fayette. Des ateliers sont prévus demain matin, avant une séance plénière à midi en présence d’Emmanuelle Wargon qui viendra écouter les propositions des jeunes. Elle sera accompagnée de Gabriel Attal, secrétaire d’Etat auprès du Ministre de l’Education nationale.