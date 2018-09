Des riverains s’élèvent contre un nouveau projet d’implantation de 8 éoliennes à Puyrolland, Bernay-Saint-Martin et Breuil-la-Réorte. Trois communes situées près de Surgères. Directement concerné, la maison d’Alain Gauguery, sise au lieu-dit Courdeau à Puyrolland, se trouvera à 500 mètres du premier aérogénérateur. Il est inquiet et remet en cause la responsabilité de la municipalité. Ecoutez :

Alain Gauguery invite les habitants de ces trois communes à remettre leurs cartes d’électeurs à la mairie en signe de mécontentement. Il a également distribué des tracts pour alerter la population qui, selon lui, a manqué d’informations sur un projet déjà bien avancé :

Alain Gauguery qui précise que dans le passé, il y a eu beaucoup de moulins dans la région Ouest. Et désormais ce sont les éoliennes. « Toujours une histoire de blé », ironise-t-il, dénonçant la pression des lobbies éoliens sur les petites communes.