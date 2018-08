A Varzay, entre Saintes et Saujon, une association d’anti-éolien porte plainte pour prise illégale d’intérêts. Celle-ci vise un élu de la commune, qui a installé un mât de mesure sur l’un de ses terrains. Il est en relation directe avec le promoteur Abo wind qui porte depuis quatre ans un projet d’implantation de 4 à 7 éoliennes dans le village. L’association Donquichotte 17460, qui n’en a eu vent que l’an dernier, s’interroge, comme le laisse entendre son président Bertrand Vincent :

Une enquête a été ouverte. Concernant ce mât de mesure, il a été vandalisé à deux reprises depuis son installation il y a un an. L’élu a porté plainte. L’association, qui a été entendue à ce titre par la gendarmerie de Saintes, se désolidarise de cet acte de malveillance. Elle s’interroge par ailleurs sur le rôle d’une adjointe au maire dans le dossier de ce projet éolien. Bertrand Vincent :

Bertrand Vincent demande une réunion avec les élus et les promoteurs, et réclame plus de transparence dans ce dossier.