Une opération nationale qui a pour but de faire découvrir cette alternative à la gym traditionnelle. Une méthode de travail corporel originale fondée sur l’écoute du corps et des mouvements, à la fois simples et puissants pour faire travailler les muscles en profondeur. Permettant d’accéder au mieux être paraît-il. Une méthode qui se développe en Charente-Maritime. C’est ce que nous dit Marie Bertherat qui revient sur l’origine de cette pratique :

Des séances de découverte gratuites de l’antigymastique sont proposées aujourd’hui à Royan, jeudi à Saintes et samedi à Tanzac. Les horaires et lieux de rendez-vous sur antigymnastique.com.