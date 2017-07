Scène ouverte avec le groupe Bertily de Niort (79), actuellement en préparation d’un album qui sortira fin septembre.

Quatuor niortais formé en 2014, Bertily jongle entre le pop-folk et le rock. Influencé par Téléphone ou John Mayer, il puise sa personnalité dans des textes sensibles en français, mariés à des compositions qui restent dans la tête. Il travaille actuellement sur de nouvelles chansons dont « La Vie ne s’arrête pas à Ma Vie », « Vivre et souffrir », « Léa » …

Enfin au second semestre 2017, Bertily entrera en studio pour enregistrer un Ep ou un album. Et début 2018, il a en projet une résidence de trois jours pour peaufiner sa gestion scénique.

https://www.facebook.com/BertilyLeGroupe/

http://www.bertily.fr/