

À Rochefort, le chantier du futur rond-point de la Libération démarre ce lundi. Un giratoire d’un nouveau genre, surnommé le « rond-point cacahuète », va remplacer l’aménagement provisoire installé depuis fin 2023, souvent critiqué par les usagers de la route pour son manque de praticité et sa dangerosité. Les travaux vont durer six semaines pour la partie voirie, avant la réalisation dans un second temps des aménagements paysagers.

Fini les séparateurs en plastique et les manœuvres jugées dangereuses au carrefour Libération. À Rochefort, les travaux du futur rond-point débutent ce lundi pour une durée de six semaines, jusqu’à la mi-août. Chaque jour, près de 13 000 véhicules empruntent ce carrefour stratégique entre Rochefort et Tonnay-Charente. Saturé aux heures de pointe, il doit être entièrement réaménagé pour améliorer la circulation et surtout la sécurité. La Ville a choisi de reprendre le projet en main, plutôt que de laisser le Département réaliser un giratoire plus imposant. Résultat : un rond-point à la forme atypique, déjà baptisé « rond-point cacahuète ». Une géométrie pensée pour offrir une meilleure visibilité, notamment aux automobilistes arrivant de Tonnay-Charente, qui peinent aujourd’hui à s’insérer dans le trafic. Le chantier prévoit également une nouvelle traversée piétonne près de la boulangerie, le réaménagement des arrêts de bus côté Tonnay-Charente, ainsi que le raccordement des pistes cyclables du secteur. Pendant les travaux, le carrefour sera entièrement neutralisé. Et des déviations seront mises en place, avec un itinéraire de transit recommandé pour les voitures et obligatoire pour les poids lourds afin d’éviter le quartier.

Coût total de l’opération : près de 332 000 euros HT.