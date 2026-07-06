À Saint-Saturnin-du-Bois, près de Surgères, la villa gallo-romaine rouvre ses portes à partir d’aujourd’hui. Le site archéologique, géré par la Communauté de communes Aunis Sud, va entamer une nouvelle saison estivale et culturelle, qui va se prolonger jusqu’au 21 août. Avec une programmation riche en visites guidées, ateliers et animations pour toute la famille. Éloïse Forrest, médiatrice culturelle du site, nous en parle :

Des apéro-villa seront également de nouveau organisés les 16 juillet, 6 et 20 août. Le site archéologique de Saint-Saturnin-du-Bois sera ouvert cet été du lundi au vendredi, de 10h à 12h et de 14h à 17h30. Vous retrouvez le programme complet sur aunis-sud.fr