À Saintes, la colère monte au collège René-Caillié, après l’annonce d’une nouvelle suppression de classe à la rentrée prochaine. Les personnels s’y opposent et appellent à un rassemblement demain midi devant l’établissement. Ils dénoncent des effectifs qui pourraient atteindre 28 élèves ou plus par classe en septembre, et alertent sur une dégradation des conditions d’enseignement et d’apprentissage.

Nouvelle coupe dans les effectifs du collège René-Caillié de Saintes. Le rectorat de Poitiers a annoncé fin de semaine dernière la suppression d’une classe supplémentaire pour la rentrée prochaine. Une décision prise à quelques jours de la fin de l’année scolaire. Selon les personnels, cette fermeture entraînerait des classes à 28 élèves ou davantage, dans tous les niveaux, de la sixième à la troisième. Dans un communiqué, les enseignants dénoncent une succession de suppressions depuis 2023. Le collège avait déjà perdu une classe à la rentrée 2023, puis deux autres à la rentrée 2025. Pour cette rentrée 2026, deux fermetures étaient déjà prévues, avant cette nouvelle décision du rectorat. Les personnels estiment que cette mesure va encore dégrader les conditions d’apprentissage des élèves et les conditions de travail des équipes. Ils contestent l’argument de la baisse démographique, estimant qu’elle devrait permettre au contraire d’améliorer l’encadrement des élèves. Ce que les enseignants dénoncent plus largement, c’est une baisse des moyens dans l’Éducation nationale. Ils appellent donc à un rassemblement ce mercredi midi, devant l’établissement, pour réclamer l’annulation de cette nouvelle fermeture de classe et des moyens supplémentaires pour l’établissement.

Les enseignants annoncent également une réunion le jour de la pré-rentrée, le 31 août, pour décider des suites à donner à cette action, avec la possibilité d’un mouvement de grève.