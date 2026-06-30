

La saison de la récolte du sel vient de démarrer sur l’île d’Oléron. À cette occasion, l’Écomusée du port des Salines à Grand-Village-Plage organise demain une nouvelle édition de Salines en fête. Un évènement estival qui marque traditionnellement le retour de la saison du sel. De nombreuses animations seront proposées tout au long de cette journée pour raconter l’histoire de la saliculture oléronaise et pour évoquer le savoir-faire des sauniers, comme le souligne Marie Duverger, responsable de l’écomusée du port des Salines :

https://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2026/06/salines-en-fete.mp3 Rendez-vous est donné de 10h à 19h. Possibilité de se restaurer sur place. Un service de location de barques permet également de découvrir les marais salants au fil de l’eau.