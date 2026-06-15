Ce week-end, la Charente-Maritime était placée en alerte maximale aux baïnes. Ces courants marins qui peuvent se révéler extrêmement dangereux. La baignade était fortement déconseillée, surtout que les plages ne sont pas encore surveillées. Prudence encore à partir d’aujourd’hui, avec le retour des grandes marées. Des coefficients élevés sont attendus, avec un pic à 95 demain soir. La préfecture appelle notamment les baigneurs et les pêcheurs à pied à la plus grande vigilance. En cas d’urgence en mer, il faut composer le 196.