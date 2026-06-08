Plus de 6 000 personnes ont participé à la marche blanche en hommage à Lyhanna hier à Fleurance, dans le Gers. C’est là que la collégienne de 11 ans, née à La Rochelle, vivait depuis plusieurs années. Une semaine après sa disparition, son corps a été retrouvé jeudi dernier dans hangar agricole désaffecté, près de son village, provoquant une vague d’émotion dans toute la France, mais aussi d’indignation face à certaines défaillances judiciaires, car le principal suspect était déjà visé par plusieurs plaintes pour viols ou agressions sexuelles sur mineurs sans n’avoir jamais été inquiété par la justice. Une marche blanche a notamment été organisée ce dimanche à Saint-Martin-de-Ré où une minute de silence a été observée. D’autres sont prévues ce soir comme à Rochefort. Départ à 18h30 de la place Colbert. À La Rochelle, un rassemblement est prévu à 18h30 devant le palais de justice. Et puis à Bourcefranc-le-Chapus, une minute de silence est prévue ce midi devant la mairie.