

Cette semaine, gagnez votre pass famille pour le parc aquatique Iléo à Dolus-d’Oléron. Un concept unique avec piscine à vague, toboggans géants, rivière à bouée, geysers et bains bouillonnants. Iléo, c’est aussi un espace balnéo et jacuzzi, et des activités pour toute la famille.

Tentez de gagner votre pass famille pour Iléo à Dolus-d’Oléron, en vous inscrivant dès maintenant au tirage au sort sur helenefm.com, en remplissant le formulaire ci-dessous, sans oublier le mot de passe de la semaine à retrouver tous les jours sur Hélène FM. Bonne chance !