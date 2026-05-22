

Ce week-end, la culture investit les marais de Brouage. La 22e édition de Cigogne en Fête revient aujourd’hui et demain à Saint-Agnant, avec son lot de spectacles, contes, théâtre et arts de la rue, dans une ambiance féerique. Un rendez-vous devenu incontournable dans l’Agglomération Rochefort Océan.

À la tombée de la nuit, Saint-Agnant va se transformer en scène à ciel ouvert ces vendredi 22 et samedi 23 mai. La commune accueille en effet la 22e édition de Cigogne en Fête, un événement culturel porté depuis plus de vingt ans par Rochefort Océan et de nombreuses compagnies locales. Le principe reste le même : faire découvrir un lieu autrement grâce au spectacle vivant. Cette année, le thème choisi est : « Quand le marais fait scène ». Un clin d’œil au marais de Brouage. Pendant deux soirées, le public pourra déambuler entre plusieurs propositions artistiques : théâtre, poésie, chants, contes ou encore arts de la rue. Professionnels et amateurs partageront les mêmes espaces dans une mise en lumière annoncée comme féerique. Saint-Agnant accueille l’événement pour la deuxième fois, preuve de l’attachement du territoire à cette manifestation devenue l’un des rendez-vous culturels majeurs du territoire. Et comme chaque année, l’organisation repose aussi sur l’engagement de nombreux bénévoles, indispensables à la réussite de cette grande fête populaire. Vous retrouvez le programme complet sur le site de la Communauté d’Agglomération Rochefort Océan Cigogne en fête à Saint-Agnant les 22 et 23 mai 2026 | Communauté d’agglomération de Rochefort Océan.