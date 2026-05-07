C’est un nouveau bilan particulièrement accablant que vient de publier l’Urssaf sur la lutte contre le travail dissimulé. En 2025, les redressements atteignent des montants records, portés notamment par un ciblage de plus en plus précis des contrôles et une intensification des actions sur le terrain, y compris sur le territoire de l’ancienne région Poitou-Charentes.

1,5 milliard d’euros. C’est le montant des redressements opérés en 2025 par le réseau des Urssaf au titre de la lutte contre le travail dissimulé. Un chiffre en hausse, qui confirme à la fois l’intensification des contrôles et l’amélioration des outils de ciblage utilisés par les services.

En Poitou-Charentes, les montants redressés dépassent 13 millions d’euros, soit le double de l’an dernier. Une progression significative, qui s’explique notamment par une stratégie de contrôle plus fine, fondée sur l’analyse de données et le renforcement des équipes spécialisées. Au total, 510 actions de lutte contre le travail dissimulé ont été menées dans la région en 2025. Parmi elles, 111 contrôles dits « ciblés », en forte hausse de près de 40 % par rapport à 2024. Et ces contrôles sont particulièrement efficaces : 70 % d’entre eux débouchent sur un redressement.

En parallèle, 352 actions de prévention ont également été réalisées. Elles sont menées sans présomption de fraude, avec une logique d’accompagnement et de pédagogie auprès des entreprises, notamment pour éviter les erreurs de déclaration.

Les secteurs les plus concernés restent inchangés : le BTP, les services et le commerce concentrent l’essentiel des situations détectées.

Au niveau national, les Urssaf mettent en avant plusieurs leviers qui expliquent ces résultats : le renforcement des moyens humains avec des inspecteurs spécialisés, mais aussi une coopération accrue avec les services de l’État, comme la police, la gendarmerie, Tracfin ou encore l’office central de lutte contre le travail illégal. Objectif affiché à moyen terme : atteindre 5,5 milliards d’euros de redressements sur la période 2023-2027, dans un contexte où les fraudes évoluent et se diversifient, notamment avec le développement de schémas plus complexes ou numériques.