

Une grande friperie au profit des sinistrés des inondations à Saintes. Début mars, de nombreux vêtements et linges de maison avaient été collectés à la suite de la catastrophe de fin février, pour être distribués d’urgence, mais n’avaient finalement pas trouvé preneurs ou très peu. L’Association familiale de Saintonge, qui avait mis en place cette action de solidarité, a donc décidé de mettre en vente tous ces dons, lors d’une grande friperie caritative qui a lieu demain et samedi.

Après les inondations de février 2026, l’élan de solidarité ne s’est pas arrêté à Saintes. Le 8 mars dernier, l’Association Familiale de Saintonge avait lancé une grande collecte de vêtements et de linge pour venir en aide aux sinistrés. Résultat : près de 60 mètres cubes de dons ont été récoltés. Mais sur place, les bénévoles ont fait un constat inattendu : seules une douzaine de personnes touchées par les crues sont venues se servir. Une situation qui s’explique notamment par une montée des eaux progressive, laissant le temps à de nombreux habitants de sauver leurs affaires. Face à ces stocks importants, l’association a donc choisi une nouvelle solution : organiser une grande friperie solidaire. Elle se tiendra ces vendredi 8 et samedi 9 mai, de 9h à 18h, à l’espace Mendès-France. Le fonctionnement est simple : à l’entrée, un sac de 50 litres est remis aux visiteurs. Ils peuvent le remplir librement avec des vêtements, chaussures, sacs ou linge de maison. Une fois fermé, ce sac est vendu au prix unique de 5 euros. Une opération à la fois économique et solidaire, puisque l’ensemble des bénéfices sera reversé au profit des personnes impactées par les inondations. Une manière de transformer les dons en aide concrète, tout en donnant une seconde vie aux vêtements.

Rendez-vous est donné de 9h à 18h, à l’espace Mendès-France de Saintes.