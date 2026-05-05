

La présentation ce matin de la prochaine édition du Surgères Brass festival. Une édition anniversaire de l’évènement de concerts cuivrés, qui va fêter cet été ses 10 ans, du 23 au 25 juillet. Et ça s’arrose avec en ouverture Véronique Sanson. Il faudra aussi compter sur le groupe Deluxe, Oldelaf et Bénabar. Tous se produiront sur la scène payante dite « du Parc ». Mais des concerts gratuits de découverte seront proposés sur la scène « des Douves ». Géraldine Billaud est la coordinatrice du festival. Elle nous en parle :

Des nouveautés et des surprises attendent également les festivaliers pour les 10 ans de l’évènement qui va mobiliser encore plusieurs dizaines de bénévoles cette année. Et les organisateurs sont toujours à la recherche de volontaires pour leur prêter main forte. Géraldine Billaud :

Plus d’infos sur surgeresbrass-festival.com. La billetterie en ligne est également accessible sur ce site.