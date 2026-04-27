

Rendez-vous à Saint-Loup-de-Saintonge pour la Fête des fleurs organisée par la Société des fêtes, dimanche 10 mai, de 9h à 17h. Sur place, vente de plants, fleurs, arbustes, produits régionaux et locaux, artisanat. L’entrée est libre. De l’animation toute la journée, et dès 11h bal country et démonstration de danse par Country Valley 17. Un repas sous tivoli vous est proposé à 12h30 pour 25€ par adulte et 12€ pour les enfants de moins de 12 ans, sur inscription avant le 6 mai. Au menu : apéritif, entrée, sardines grillées, jambon braisé, frites, salade, fromage, dessert, café et vin compris. Apportez vos couverts. Sur place restauration et buvette. Les réservations du repas se font au 06 30 56 56 28. L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.