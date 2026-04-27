

Amateurs de guitare et de rock, ne manquez pas le premier festival de la guitare « Cordes en folie », samedi 23 et dimanche 24 mai, à Saintes, à l’espace Mendès-France, à partir de 10h. Au programme : concert de Manu Lanvin, avec Elise Frank et Booga à 20h30. Sur place, retrouvez luthiers, exposants d’ampli, pédales d’effets ainsi que des écoles et de la formation. Animations avec Mster class FX teacher, initiation au ukulélé, création, boîte à musique et bien d’autre. Entrée salon 3€, gratuit pour les moins de 12 ans. Pass weekend 5€. Concert 26€, pass weekend 30€. Tarifs réduits 20 et 24€. Animations sur inscriptions au 06 49 77 07 32. Plus d’infos sur rs-events.fr.