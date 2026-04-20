

La compagnie Sganarelle vous propose des soirées théâtre. Au programme : « Pièce montée, une noce (presque) parfaite », une comédie aussi tendre qu’acide. Entre secrets, rancunes et situations inattendues, la fête pourrait bien tourner au vinaigre ! Ecrite et mise en scène par Delphine Robin. Rendez-vous samedi 25 avril à 20h30, et dimanche 26 avril à 15h, à la salle des fêtes de Ciré-d’Aunis, et samedi 2 mai à 20h30, et dimanche 3 mai à 15h, au Castel Park de Surgères. Informations et réservations au 06 88 41 01 19.