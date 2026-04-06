

Cette semaine, nous vous offrons une journée pour 4 personnes au Futuroscope. Le Futuroscope, c’est plus de 40 attractions, avec Mission Bermudes, Chasseurs de tornades, Objectif Mars, l’Extraordinaire voyage ou encore Danse avec les robots. Et cette année, venez découvrir les nouveautés du parc, avec la Serre des mondes et « T-Rex, sur les traces d’un géant ».

Tentez de gagner votre journée pour 4 personnes au Futuroscope, en vous inscrivant dès maintenant au tirage au sort, en remplissant le formulaire ci-dessous, sans oubler le mot de passe de la semaine à retrouver tous les jours sur Hélène FM. Bonne chance !