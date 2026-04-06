

L’association Le Cercle de l’espérance de Breuilles organise deux lotos vendredi 10 et samedi 11 avril, à la salle des fêtes de Bernay-Saint-Martin, à 20h15. Animé par Phil. À gagner : uniquement des bons d’achats de 20 à 200€ et premier lot par loto 900€. 2€ le carton et formules à 15 et 20€ et XXL. Partie 10 fois une ligne. 3 parties spéciale à 3€ le carton, 5€ les 2 et 10€ les 5. Parties enfants. Bingo et Tombola. Sur place buvette. Paiement par carte bancaire possible. Réservation au 06 66 56 30 09 ou au 06 31 96 84 80. Ouverture des portes à 19h.