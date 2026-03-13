Attention travaux dès lundi sur le pont de la Seudre, entre Marennes et La Tremblade. Le Département de la Charente-Maritime va procéder à une inspection de l’ouvrage toute la semaine prochaine. Une circulation alternée sera mise en place tous les jours, jusqu’à vendredi, de 9h à 16h.

C’est une inspection détaillée du pont de la Seudre, sur la RD 728E, qui est programmée par le Département de la Charente Maritime. L’objectif : garantir la sécurité et la surveillance de cet ouvrage stratégique qui relie La Tremblade à Marennes, et facilite les échanges avec la presqu’île d’Arvert, le bassin ostréicole de Marennes Oléron et l’île d’Oléron. Pendant toute la durée de l’opération, la circulation sera alternée entre 9 h et 16 h, et le stationnement sera interdit sur le pont. Cette inspection mobilise plusieurs équipes spécialisées : certaines examineront le tablier depuis une nacelle, d’autres inspecteront l’intérieur de l’ouvrage, ses appuis et ses abords, et des plongeurs professionnels pourront également analyser les piles immergées. Construit au début des années 1970, ce viaduc d’un peu plus d’un kilomètre est un élément clé des liaisons routières du territoire et figure parmi les plus longs ponts du département.

Le Département rappelle aux usagers d’adopter une conduite prudente aux abords du chantier, de respecter la signalisation et les agents présents pour assurer la sécurité de tous.