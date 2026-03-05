Réactions politiques après cette agression au couteau dans un collège de La Rochelle. Sylvie Marcilly, la présidente du Département de la Charente-Maritime, dont dépend cet établissement scolaire, s’est rendue sur place, avec sa première vice-présidente Catherine Desprez et Caroline Aloé, qui est en charge des collèges. Elle a tenu à apporter son soutien à la victime, aux collégiens, familles et à l’ensemble de la communauté éducative. « La violence n’a pas sa place dans nos établissements », a-t-elle déclaré.

De son côté, le député de La Rochelle Olivier Falorni s’est, lui aussi, rendu sur place. Un lieu qu’il connaît bien, puisqu’il y a fait toute sa scolarité. Le parlementaire s’est dit particulièrement préoccupé par cette affaire survenue dans un collège qui n’avait jamais connu ce type de faits, soulignant une montée de la violence en milieu scolaire.