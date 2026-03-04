Municipales 2026 à Marennes-Hiers-Brouage : entretien avec Richard Guérit. À 60 ans, ce retraité de la marine marchande est candidat avec la liste « Ensemble pour un avenir meilleur ». Conseiller municipal d’opposition, conseiller communautaire au Bassin de Marennes et conseiller régional Nouvelle-Aquitaine, ce proche assumé du rassemblement national se présente pour la seconde fois. En 2020, c’était face à Mickaël Vallet qui l’avait emporté avec 72,53% des voix. Ce dernier qui avait démissionné de ses fonctions quelques mois plus tard, en raison de son élection au Sénat. Il avait été remplacé par Claude Balloteau qui ne se présente pas. Richard Guérit est opposé pour ce scrutin du 15 mars à Marina Luqué, candidate de la majorité sortante. Cette fois, il mise sur son expérience d’élu pour l’emporter. Écoutez :