Municipales 2026 : 689 listes ont été déposées en Charente-Maritime. Les candidats avaient jusqu’à jeudi dernier pour s’inscrire. Ils seront donc 689 à se présenter au premier tour du scrutin le 15 mars, dans moins de quinze jours. 283 communes sur les 462 du département ne comptent qu’une seule liste. Et c’est dans la ville préfecture de La Rochelle que l’on dénombre le plus de candidats avec un total de sept listes. Une huitième, celle de Jaouad El Marbouh, a été invalidée, en raison de la fourniture de documents non conformes. Ce dernier s’est dit extrêmement choqué et en colère, e a publié samedi une lettre ouverte dans laquelle il demande le report des élections.